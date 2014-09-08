تسوية أراضي 5400 قسيمة سكنية برأس الخيمة

أنهت دائرة الأشغال في رأس الخيمة تسوية أراضي 5400 قسيمة سكنية منذ بداية العام الجاري، وتم تسليمها لدائرة البلدية التي ستتولى بدورها تقديمها لوزارة الأشغال وبرنامج زايد للإسكان لبدء العمل على ضوئها بإنشاء المساكن، كما تدرس إنشاء جسر جديد للمركبات أمام منتجع الكوف روتانا قرب محطة الحافلات يمتد لمسافة 400 متر، ويتألف من 3 مسارات، وآخر للمشاة في المكان نفسه، ضمن خطة شاملة لدى الدائرة لتنمية الطرق العامة في الإمارة للحد من الازدحام المروري.

إلى ذلك، انتهت الدائرة من تنفيذ 500 موقف للسيارات منذ بداية العام بالقرب من الدوائر الحكومية والخاصة والمراكز التجارية، كما أعدت خطة تطويرية شاملة لحديقة صقر بعد تسلمها من البلدية تتضمن توفير مليون شتلة سنوياً لسد احتياجات الحديقة من النباتات الحولية الشتوية والصيفية، وإنشاء خزان كبير لإمكانية خلط مياه الآبار مع المياه المعالجة لخفض نسبة ملوحة الماء، وإنشاء شبكة ري جديدة لري أحواض الزهور، بينما سيتم افتتاح حديقة شعم خلال عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من توصيل الكهرباء.

تسوية الأراضي

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الأشغال في رأس الخيمة لـ«البيان» إن الدائرة نجحت في تجهيز وتسوية القسائم المطلوبة في معظم مناطق الإمارة وبمجموع 5400 قسيمة سكنية، ومنذ بداية العام الجاري استمر العمل في 7 مناطق جديدة بمساحة إجمالية 4 ملايين و282 ألف متر مربع، وقد تم تسوية أراضي 90% من القسائم في منطقة بطين السمر الجديدة بمساحة إجمالية مليون متر مربع، وبلغ مجموع الأعمال من الحفر والردم في المناطق الجديدة 36 مليون متر مكعب، وسيتم الانتهاء من مشاريع التسوية نهاية العام المقبل.

حيث تم تسليم 70 في المئة من المساحة الإجمالية لبلدية رأس الخيمة، وعقب الانتهاء من هذه القسائم سيتم البدء مباشرة في تسوية قسائم منطقة الحريملة امتداد منطقة بطين السمر بمساحة مليون و439 ألف متر مربع، وسيتم تسويتها بالكامل ديسمبر 2015، وتم مضاعفة الآليات والمعدات التابعة لقسم تسوية الأراضي في الدائرة بـ 20 مليون درهم لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لمواطني الإمارة، وتضاعف عدد الآليات التابعة للدائرة بأكثر من 100 في المئة، وهناك دراسة لإنشاء جسر جديد للمركبات أمام منتجع الكوف روتانا قرب محطة الحافلات، يمتد لمسافة 400 متر، ويتألف من 3 مسارات، وآخر للمشاة في نفس المكان، والدائرة لديها خطة شاملة لتنمية الطرق العامة في الإمارة للحد من الازدحام المروري الذي تشهده طرقها.

مواقف جديدة

وقال الحمادي إنه تم تنفيذ 500 موقف للسيارات منذ بداية العام بالقرب من الدوائر الحكومية والخاصة والمراكز التجارية، ويتم حالياً تنفيذ 120 موقفاً بجانب قسم الطوارئ في مستشفى صقر لخدمة المراجعين والمرضى، وتنفيذ التحويلة المناسبة لتنظيم حركة المرور على طريق المديرية القديمة، إذ تبلغ مساحة الإسفلت اللازمة نحو 8400 م2، ومساحة الإنترلوك 4200 م2، وطول الأطراف نحو 1800 متر، كما انتهت الدائرة من إنشاء جسرين للمشاة أمام الحمراء مول، بطول 90 متراً بعرض3 أمتار وارتفاع 6 أمتار حسب المواصفات العالمية ويسمح لمعدات الدفاع المدني بالمرور، وتم اختيار موقع الجسرين على طريق شارع الجزيرة الحمراء بسبب عدد حوادث الدهس الكبيرة بهذا الشارع الذي يعد من أكثر الطرق التي تقع بها تلك الحوادث بحسب الإحصاءات المرورية.

تطوير الحدائق

وحول خطط الدائرة التطويرية لحديقة صقر بعد تسلمها من دائرة البلدية، أكد الحمادي العمل على توفير مليون شتلة سنوياً لسد احتياجات الحديقة من النباتات الحولية الشتوية والصيفية، وإنشاء خزان كبير لإمكانية خلط مياه الآبار مع المياه المعالجة لخفض نسبة ملوحة الماء، وإنشاء شبكة ري جديدة لري أحواض الزهور، وتوفير الماكينات والمعدات اللازمة لتنفيذ برنامج الصيانة بشكل ملائم، وتطوير شبكة الري بالكامل مع إضافة الرشاشات والخطوط الفرعية لرفع كفاءة الشبكة، إلى جانب زيادة المساحة الخضراء والأشجار المزروعة وإضافة الألعاب الحديدية وصيانة بعض الألعاب القديمة وتطوير حمامات السباحة والممرات الداخلية وزيادة المقاعد والأماكن الترفيهية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بالحديقة.

وسينصب التركيز في المراحل الأولى على الأماكن الترفيهية للأطفال والأسر وتطوير الملاعب والمسابح والممرات الداخلية وزيادة أعمال التشجير وزيادة الرقعة المساحة الخضراء، في حين سيتم افتتاح حديقة شعم خلال عيد الأضحى المبارك بعد أن تم الانتهاء من توصيل الكهرباء، ولدينا اجتماعات مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتوصيل الماء إلى تلك الحديقة وتوفير الكافيتريات والمطاعم لخدمة شريحة كبيرة من الأسر في المنطقة.

راقب

وأشار الحمادي أن خدمة راقب لضبط مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات رصدت منذ إطلاقها العام الماضي 2692 مخالفة، منها 206 مخالفة للأفراد، و983 مخالفة للسيارات والشاحنات، و1503 مخالفة للمحلات والرخص التجارية غير الملتزمة بقوانين النظافة العام، موضحاً من جانب آخر أنه تم تشكيل فريق خاص ومدرب للتعامل مع ظاهرة الحيوانات السائبة التي باتت تؤرق الناس، وأن الدائرة تمتلك حظائر خاصة بالأبقار تتسع لنحو 100 من الرؤوس، وحظائر أخرى خاصة بالأغنام تتسع لنحو 150 رأساً، وأخرى خاصة بالجمال تتسع لـ 50 جملاً، كما لجأت الدائرة إلى فرض غرامة كبيرة على أصحاب الحيوانات المصادرة بدأت بـ 200 درهم للغنم و600 للبقر و1000 للجمال، ومنذ بداية العام الماضي صادرت الدائرة 821 حيواناً.

وحول شكاوى المواطنين من روائح شبكة الصرف الصحي، قال المهندس الحمادي إن هيئة الصرف الصحي بدأت بتشغيل خمس وحدات لضبط الروائح، وتم تركيب 3 بمحطات الضخ خلف ارامكس وهيلتون رأس الخيمة وبجانب راك مول، مشيراً إلى الانتهاء من مشكلة روائح الصرف الصحي نهاية العام الجاري.

المرحلة 3 من طريق جبل جيس

قال الحمادي إن الدائرة كلفت استشاري مشروع طريق جبل جيس لوضع المخططات النهائية للمرحلة الثالثة والنهائية منه بعد إكمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة الماضية، التي شهدت تطبيق أحدث الطرق العلمية والعملية في تثبيت جوانب الطريق وتدعيم أسفل الميول الجانبية بكتل صخرية لمقاومة السيول المائية، وتنفيذ كافة الخدمات الرئيسة، منها الإشارات الضوئية وإنارة الطريق والهواتف وإنشاء مواقف للسيارات في عدة نقاط من الطريق ووضع حاويات للنفايات وكبائن مؤقتة لدورات المياه في منطقة الاستراحة، مع تنفيذ عدد من المصارف المائية مختلفة الأنواع والأحجام تحت سطح الطريق