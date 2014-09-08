«اقتصادية دبي» تصادر مليون قطعة مغشوشة

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ما يزيد على مليون قطعة من المستحضرات الطبية ومقويات مغشوشة ومقلدة وغير مصرح بها طبياً من قبل الجهات المختصة بإمارة دبي، وذلك خلال ضبطيتها الأخيرة لمستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، وبلغت القيمة السوقية لهذه البضائع 17 مليون درهم.

وتنوعت البضائع لتشمل المقويات الجنسية والعقاقير الطبية التي توصف لحالات الضعف الجنسي، إضافة إلى الأدوية التي تستعمل في عمليات التنحيف والتخسيس، وعدد من مستحضرات التجميل. وتأتي عملية الضبط في إطار جهود فريق قسم حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الرامية إلى حماية أصحاب العلامة التجارية، ودفع الضرر عن المستهلكين من هذه المنتجات المقلدة التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك.

وتمكن فريق عمل حماية الملكية الفكرية من ضبط المستودعين بعد فترة من التحري والبحث عن احتمالية وجود سلع مغشوشة ومقلدة في المستودعين المراد ضبطهما، وفور عملية الضبط استمرت عملية جرد البضائع مدة لا تقل عن 10 ساعات، وتم نقل البضائع المصادرة، ليتم إتلافها وتصدير البعض منها إلى بلد المنشأ، إضافة إلى تغريم الجهة المخالفة.

حرص

وقال عبدالله الشحي، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحرص اقتصادية دبي على ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، من خلال التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع، والعمل على مصادرتها وإتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على سلامة المستهلكين، من خلال ضبط المنتجات التي تضر بسلامتهم من جهة أخرى».

وأضاف الشحي: «يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة، بهدف التحري المستمر، والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية، للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة، وذلك لتطهير السوق المحلي لإمارة دبي من كل البضائع المقلدة، والحفاظ على سمعة الإمارة التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية»، مؤكداً أن اقتصادية دبي تسعى دائماً للحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وغربلة السوق من المنتجات المقلدة والمغشوشة.

ضرر

وقال إبراهيم بهزاد، مدير أول حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحمل الضبطية الأخيرة من المنتجات المقلدة والمغشوشة للمستحضرات الطبية والتجميل والأدوية الجنسية العديد من الجوانب الضارة، أهمها: الضرر المالي والصحي على المستهلك».

وأضاف بهزاد: «يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة بإعداد مستمر للحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة. ويُذكر أن الدائرة ضاعفت خلال الآونة الأخيرة عدد الحملات المشتركة والضبطيات التي تستهدف مكافحة الغش والتقليد التجاري».

تحذير

حذر إبراهيم بهزاد المستهلكين من شراء الأدوية الجنسية والمخصصة للتنحيف ومنتجات التجميل من المحال غير المصرح بها طبياً، وكذلك الحذر والابتعاد عن المنتجات التي تباع بطريقة سرية في منافذ بيع مختلفة أو بناء على طلب من المستهلكين، ويتم إخفاؤها وتخزينها خارج المتاجر، وفي حال وجود شك يرجى التواصل من خلال مركز الاتصال خدمة أهلاً دبي 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers وصفحة حماية المستهلك على قناة البلاك بيري.