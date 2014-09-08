حمدان بن راشد والمر وعدد من المسؤولين يعزون في وفاة الحاج بن خادم الميدور

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج بن خادم بن بطي الميدور المهيري. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى منزل العائلة في منطقة جميرا في دبي، حيث قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى عيسى بن الحاج بن خادم الميدور المهيري مدير عام هيئة الصحة في دبي وإخوانه في وفاة والدهم داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

إلى ذلك قدم معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج بن خادم بن بطي الميدور المهيري إلى عيسى الميدور وإخوانه داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.