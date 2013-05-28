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وكيل “التربية والتعليم” بأسيوط ينفى اندلاع حريق بكنترول مدرسة إعدادية

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وكيل “التربية والتعليم” بأسيوط ينفى اندلاع حريق بكنترول مدرسة إعدادية وكيل “التربية والتعليم” بأسيوط ينفى اندلاع حريق بكنترول مدرسة إعدادية

نفى احمد الخياط وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صحة ما نشر على بعض المواقع الاخبارية حول اندلاع حريق بكنترول مدرسة ” انوار الحرمين “الاعدادية المشتركة بمدينة البداري واحتراق معظم اوراق اجابات الطلاب.

وقال وكيل الوزارة أن الحريق نشب في فناء المدرسة ببعض القمامة ولم تتأثر عملية سير الامتحانات بالمدرسة بشكل نهائي حيث أدى الطلاب الامتحانات وقاموا بتسليم أوراق الإجابة بشكل طبيعي.

وتم إخماد الحريق بمعرفة عمال المدرسة وقوات الشرطة التي تؤمن الامتحانات دون أي خسائر أو تعرض الكنترول لأي مخاطر من النيران،  كانت بعض المواقع نشرت اندلع حريق في كنترول مدرسة “نور الحرمين” الإعدادية المشتركة بمركز البدارى في أسيوط، و التهم معظم أوراق إجابات الطلاب، دون معرفة السبب .

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