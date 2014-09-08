أخ يذبح شقيقه لوجود علاقة آثمة مع زوجته ويدعى إنتحاره بالمنوفية

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن سر العثور على جثة شخص داخل منزله به قطع غائر بالرقبة وإصابات وقطع بشرايين اليد وإدعاء أهله قيامه بالانتحار وانه مريض نفسى بقيام أشقائه الاثنين بقتله بعدما أكتشف أحدهم وجود علاقة غير شرعية مع زوجة أحدهم وتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وترجع تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة تلا يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى مصطفى محمود عبد الحميد السحلول 28 سنة داخل منزله بقرية شبرابتوش ووجود إصابات بالجثة عبارة عن إصابة بالرقبة وقطع بشريان اليد اليمنى والعثور على شفرة حلاقة بجوار الجثة .

وبسؤال والدته مبروكة الخالع 76 سنة وشقيقه عبد الحميد أكدا أنه يعانى مرض نفسى وانتحر بقطع شريين يده ونفوا الشبه الجنائية وبمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة والكشف الطبى عليه تبين وجود شبة جنائية وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى .

وبالتحرى والبحث وردت معلومات تفيد بوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه والمدعوة ه ع م 30 سنة زوجة شقيقه محمد 34 سنة مبيض محارة وعندما علم بتلك العلاقة قام بالاتفاق مع شقيقه عماد 32 سنة مبيض محارة على قتل المجنى عليه .

وأعترفا المتهمان بقيامهما بإستدعاء والدتهم لمحل إقامتهم وتوجهها إلى مسكن شقيقهم وقام الاول بالتعدى عليه بشاكوش حديد على رأسه وإلا أن المجنى عليه حاول المقاومة فقام الثانى بالسيطرة عليه وذبحه وقطع شريين يده وتم إلقاء القبض عليهم بحوزتهم أدوات الجريمة سكينة وشاكوش وتحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.