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مصدر دبلوماسي بالسفارة السودانية بطرابلس: ملحقنا العسكري غير موجود في ليبيا

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أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة السودانية بطرابلس أن العقيد ركن المزمل بوبكر، الملحق العسكري بالبعثة الدبلوماسية لسفارة السودان لدى ليبيا، في إجازة منذ 3 أسابيع، وأنه غير موجود حاليًّا بالأراضي الليبية.
> وقال المصدر في تصريح لـ«بوابة الوسط» الليبية: «إن الملحق العسكري السوداني غادر العاصمة الليبية (طرابلس)، متجهًا إلى السودان في إجازة رسمية».
> وكانت الليبية الموقتة قد طالبت الملحق العسكري السوداني في طرابلس بمغادرة البلاد، في أعقاب اتهامات من قيادات عسكرية بتورط الخرطوم في دعم فصائل عسكرية متحاربة في البلاد.

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