مصدر دبلوماسي بالسفارة السودانية بطرابلس: ملحقنا العسكري غير موجود في ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة السودانية بطرابلس أن العقيد ركن المزمل بوبكر، الملحق العسكري بالبعثة الدبلوماسية لسفارة السودان لدى ليبيا، في إجازة منذ 3 أسابيع، وأنه غير موجود حاليًّا بالأراضي الليبية.

> وقال المصدر في تصريح لـ«بوابة الوسط» الليبية: «إن الملحق العسكري السوداني غادر العاصمة الليبية (طرابلس)، متجهًا إلى السودان في إجازة رسمية».

> وكانت الحكومة الليبية الموقتة قد طالبت الملحق العسكري السوداني في طرابلس بمغادرة البلاد، في أعقاب اتهامات من قيادات عسكرية بتورط الخرطوم في دعم فصائل عسكرية متحاربة في البلاد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة