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حبس 4 قيادات بمحطة كهربائية بالسويس 15 يومًا بتهمة تخريب مرافق الدولة

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حبس 4 قيادات بمحطة كهربائية بالسويس 15 يومًا بتهمة تخريب مرافق الدولة حبس 4 قيادات بمحطة كهربائية بالسويس 15 يومًا بتهمة تخريب مرافق الدولة

أرشيفية

قررت نيابة السويس، مساء اليوم، حبس 4 من قيادات الموظفين بمحطة كهرباء موسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التخريب ومحاولة ايقاف العمل بمحطات كهرباء السويس وتخريب مرفق حيوي.

كان ضباط الأمن الوطنى، في السويس، قد ألقوا القبض على 4 من قيادات العاملين بمناصب قيادية بمحطة كهرباء عيون موسي وينتمي بعضهم لتنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة الإعداد لتنفيذ مخططات تخريبية بشبكة محطات توليد وتوزيع وأحداث عجز بالشبكة وزيادة فترات الانقطاع لافتعال غضب المواطنين ضد .

وأشار مصدر أمنى الى أن المتهمين، المهندس “محمد. ع . أ ” ينتمى لحزب الاصالة السلفى وجماعة الإخوان والفنى ” هاني.ب ” وهو عضو الجمعية الشرعية بالمحافظة، وكان أحد المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية، والكيميائى ” حاتم . ن ” والفنى ” محمود . ع ” تم نقلهم إلى احد السجون تحت حراسة أمنية مشددة.

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