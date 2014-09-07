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هدف على الطائر يسقط البرتغال على ملعبها أمام ألبانيا

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هدف على الطائر يسقط البرتغال على ملعبها أمام ألبانيا هدف على الطائر يسقط البرتغال على ملعبها أمام ألبانيا

سقطت البرتغال على ملعبها بهدف دون مقابل في مواجهة ألبانيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016 التي ستقام في فرنسا.

وتعد الهزيمة هي الرابعة للبرتغال في القرن الحالي على ملعبها خلال المباريات الرسمية، إذ سقطت مرتين في يورو 2004 أمام اليونان، بجانب خسارة من الدنمارك في تصفيات كأس العالم عام 2008.

وجاء الهدف الرائع في الدقيقة 52 عن طريق بيكيم بالاج بتحويل كرة عرضية على الطائر بيمينه في الشباك.

وغاب كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن المباراة للتأهيل البدني واستعادة لياقته.

وفشل البرتغال في تعديل النتيجة طوال المباراة، وتصدرت ألبانيا مع الدنمارك بعد الجولة الأولى التي شهدت خسارة أرمينيا والبرتغال.

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