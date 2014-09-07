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رئيس جهاز المخابرات يبحث مع أبو مازن تطورات القضية الفلسطينية

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رئيس جهاز المخابرات يبحث مع أبو مازن تطورات القضية الفلسطينية رئيس جهاز المخابرات يبحث مع أبو مازن تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني – محمود عباس أبو مازن

بحث رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير محمد التهامي، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن”، مساء اليوم الأحد،بالقاهرة، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية خاصة الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأطلع أبو مازن خلال اللقاء رئيس المخابرات المصرية على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوضع حد للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 باعتباره الهدف الأساسي للشعب الفلسطيني.

وقدم الرئيس عباس الشكر لرئيس المخابرات على الجهود المشكورة التي قدمتها لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بغزة .

حضر اللقاء عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والناطق باسم الرئاسة نبيل ابوردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي .

أ ش أ

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