النيابة تحقق مع موظف بمحكمة بنها ضبط متلبسًا برشوة 4 آلاف جنيه

بدأت نيابة قسم بنها التحقيق مع موظف بمحكمة بنها الإبتدائية بعد أن ضبطته هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية متلبسا بطلب رشاوي من المتقاضين لإنهاء خصومات قضائية لصالحهم عن طريق كتابة تقارير تدعم موقفهم القانوني في بعض القضايا.

كانت المعلومات السرية توافرت أمام اللواء أحمد بكر رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية بقيام م .م .ع معاون تنفيذ أحكام بمحكمة بنها الإبتدائية بتلقيه رشاوي من المواطنين ،أكدتها التحريات.

بوضع المتهم تحت المراقبة أمكن ضبطه متلبسا بالصوت والصورة بطلب رشوة 4 آلاف جنيه من سيدة لها خصومة قضائية على شقة الزوجية مع زوجها ليمكنها منها بدون وجه حق.