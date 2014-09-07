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بالفيديو..محافظ الإسكندرية يحضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الآهلى والاتحاد

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بالفيديو..محافظ الإسكندرية يحضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الآهلى والاتحاد بالفيديو..محافظ الإسكندرية يحضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الآهلى والاتحاد

حضر اللواء طارق مهدي، محافظ اﻹسكندرية اليوم، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين النادي الأهلي “نادي القرن” ونادي اﻹتحاد السكندري بالثغر، و في كلمته رحب اللواء طارق مهدي بأعضاء مجلس النادي الأهلي ونادي اﻹتحاد السكندري ، معلنا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة لنادي اﻹتحاد السكندري خلف كارفور .

وفي نهاية اللقاء أهدي المحافظ درع المحافظة للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. حضر مراسم التوقيع اللواء أمين عز الدين مساعد أول الوزير لقطاع أمن اﻹسكندرية ، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و د محمود مشالي رئيس نادي اﻹتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس لجنة المئوية وأعضاء مجلس النادي الأهلي ونادي اﻹتحاد السكندري.

 

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