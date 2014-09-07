بالفيديو..محافظ الإسكندرية يحضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الآهلى والاتحاد

حضر اللواء طارق مهدي، محافظ اﻹسكندرية اليوم، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين النادي الأهلي “نادي القرن” ونادي اﻹتحاد السكندري بالثغر، و في كلمته رحب اللواء طارق مهدي بأعضاء مجلس النادي الأهلي ونادي اﻹتحاد السكندري ، معلنا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة لنادي اﻹتحاد السكندري خلف كارفور .

وفي نهاية اللقاء أهدي المحافظ درع المحافظة للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. حضر مراسم التوقيع اللواء أمين عز الدين مساعد أول الوزير لقطاع أمن اﻹسكندرية ، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و د محمود مشالي رئيس نادي اﻹتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس لجنة المئوية وأعضاء مجلس النادي الأهلي ونادي اﻹتحاد السكندري.