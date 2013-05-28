أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

والد "مانو": "عبدالرحمن" وصل لجنة الامتحان متأخر ساعتين.. وعذبوه في الزنزانة فجر اليوم

Google+ Print
والد "مانو": "عبدالرحمن" وصل لجنة الامتحان متأخر ساعتين.. وعذبوه في الزنزانة فجر اليوم والد "مانو": "عبدالرحمن" وصل لجنة الامتحان متأخر ساعتين.. وعذبوه في الزنزانة فجر اليوم
محسن أحمد: النيابة وجهت خطابا إلى مصلحة السجون لإرسال المعتقلين الثلاثة إلى لجان امتحاناتهم

كتب : مروة مدحت الثلاثاء 28-05-2013 12:57

قال محسن أحمد، والد "عبدالرحمن مانو"، أحد المعتقلين على ذمة قضية "بلاك بلوك"، إن ابنه الطالب في أحد معاهد القوات المسلحة لعلوم الحاسب الآلي، وصل إلى لجنة الامتحان اليوم متأخر ساعتين عن موعد الامتحان، مؤكدا حصول نجله واثنين من المعتقلين على ذمة القضية نفسها (إسلام الفولي وقاسم محمد قاسم) على إذن من النيابة لحضور الامتحانات، وتابع "النيابة وجهت خطابا إلى مصلحة السجون لإرسال المعتقلين الثلاثة إلى لجان امتحاناتهم".

وأضاف والد عبدالرحمن أن نجله تمكن من الحصول على هاتف محمول داخل لجنة الامتحان، وأكد له أنه تعرض هو وزملائه فجر اليوم إلى التعذيب داخل الزنزانة، وتابع "قالي الساعة 5 الفجر دخلوا علينا احنا الثلاثة وقعدوا يضربوا فينا وقطعوا المراتب ورموا الأكل، مش عارفين ليه، وخدوا كل واحد فينا يقعد في زنزانة لوحده" حسب قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام