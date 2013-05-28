والد "مانو": "عبدالرحمن" وصل لجنة الامتحان متأخر ساعتين.. وعذبوه في الزنزانة فجر اليوم

محسن أحمد: النيابة وجهت خطابا إلى مصلحة السجون لإرسال المعتقلين الثلاثة إلى لجان امتحاناتهم

كتب : مروة مدحت الثلاثاء 28-05-2013 12:57

قال محسن أحمد، والد "عبدالرحمن مانو"، أحد المعتقلين على ذمة قضية "بلاك بلوك"، إن ابنه الطالب في أحد معاهد القوات المسلحة لعلوم الحاسب الآلي، وصل إلى لجنة الامتحان اليوم متأخر ساعتين عن موعد الامتحان، مؤكدا حصول نجله واثنين من المعتقلين على ذمة القضية نفسها (إسلام الفولي وقاسم محمد قاسم) على إذن من النيابة لحضور الامتحانات، وتابع "النيابة وجهت خطابا إلى مصلحة السجون لإرسال المعتقلين الثلاثة إلى لجان امتحاناتهم".

وأضاف والد عبدالرحمن أن نجله تمكن من الحصول على هاتف محمول داخل لجنة الامتحان، وأكد له أنه تعرض هو وزملائه فجر اليوم إلى التعذيب داخل الزنزانة، وتابع "قالي الساعة 5 الفجر دخلوا علينا احنا الثلاثة وقعدوا يضربوا فينا وقطعوا المراتب ورموا الأكل، مش عارفين ليه، وخدوا كل واحد فينا يقعد في زنزانة لوحده" حسب قوله.