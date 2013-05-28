وزارة النقل تبحث تيسير النقل للتجارة الداخلية والخارجية

كتب : جهاد الطويل الثلاثاء 28-05-2013 13:12

قال الدكتور محمد العجرودي، مستشار وزير النقل، إن الوزارة تقوم حاليا بتفعيل قرارات اللجنة الوطنية المشكلة من وزارة النقل و13 جهة قطاع عام وخاص، لتسير حركة النقل والتجارة الداخلية والخارجية.

أضاف العجرودي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات أهمها اعتماد خطة العمل التي تم تحديثها والتي تتضمن عدد من البنود لتسهيل النقل والتجارة في مصر، وتوفير الدعم السياسي والفني والمؤسسي لكافة الجهات المعنية الممثلة في اللجنة، وتحقيق التعاون والتنسيق فيما بين الأعضاء لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها أثناء سير العمل.

وأكد العجرودي أن هناك تحديات أمام عمل اللجنة تحرص دائما على تذليلها من خلال وضع الحلول المتعلقة بكل منها عن طريق مقترحات الأعضاء، والتي تساهم بشكل كبير في دعم تسهيل حركة التجارة، وهذه التحديات تتمثل في تبسيط عمليات وإجراءات النقل والمعاملات للبضائع الدولية والتي تشمل (استيراد – تصدير – عبور)، إضافة إلى تخفيض تكاليف النقل والمعاملات للبضائع الدولية، وتخفيض أزمنة النقل والمعاملات للبضائع الدولية، وزيادة السلامة والأمان أثناء عمليات النقل.

يشار إلى أن مشروع الدعم الفني للوزارة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.