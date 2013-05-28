السيسي يطالب ضباط وجنود الجيش بالحفاظ على الكفاءة القتالية

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 52 دقيقة

شهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ظهر أمس، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالجيش الثالث الميداني بعد إعادة تسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية، في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

شاهد السيسي، فيلمًا تسجيليًا تناول السجل التاريخي للتشكيل ودوره ضمن منظومة القوات المسلحة في دعم ثورة 25 يناير ومراحل التطوير ورفع الكفاءة القتالية لوحدات التشكيل.

استمع القائد العام لعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية لتنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وقام الفريق أول السيسى بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش، وأشاد بالمستوى المتميز والروح المعنوية العالية التى وصلت إليها القوات المصطفة ونسب الاستكمال والصلاحية الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات بما يؤكد أن القوات المسلحة تسير فى الاتجاه السليم نحو التطوير والتحديث لمجابهة أى تحديات، مشددا على ضرورة بذل الجهد الحقيقى والتدريب الجاد خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات واستخدامها بالأسلوب الأمثل.

وأشاد بالدور الهام الذي قام به الضباط والجنود المستدعون في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها طوال مراحل التفتيش، مؤكدا أنهم أحد الركائز الأساسية لدعم القوات المسلحة.

حضر إجراءات التفتيش الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية ومحافظ السويس وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وقيادات محافظة السويس.

وافتتح السيسي بعد ذلك مستشفى عجرود العسكري الجديد بمحافظة السويس الذي أقيم على مساحة 35 ألف متر مربع ويضم جميع التخصصات الطبية لخدمة القوات المسلحة وأهالي محافظة السويس.

واستعرض الفريق أول السيسي أقسام المستشفى المختلفة، وطالب بتقديم أفضل خدمة طبية للمترددين على المستشفى الذي سيعمل على تخفيف عناء أهالي وأبناء السويس من السفر للقاهرة لتلقي العلاج هناك.