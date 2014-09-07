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صالح كامل: يجب أن يتبع الثورة الشعبية ثورة قانونية لمواجهة الفساد

  • مصر
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قال صالح عبدالله كامل، رئيس اتحاد البنوك الإسلامية واتحاد الغرف التجارية الإسلامية، إن الثورة الشعبية إن لم تصاحبها ثورة قانونية من دستور وكتابة للقوانين لن تستطيع مواجهة الفساد.

وأضاف صالح مؤتمر «.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، إلى أهمية تلك الخطوة لمواجهة الفساد.

وأوضح أن الفساد يحارب بالوضوح والبساطة في القوانين، مضيفا: « ما لم تكملوا الثورة الشعبية وثورة قانونية ونضع غاية لمصر في الخمسين سنة القادمة، ويجب ان تنبع من المنهج الوسطي من كل الأديان، ونحدد المدرسة التي ننتمي إليه، نحن سنوات طويلة لا نعرف نحن شيوعيين أم اشتراكيين أم رأس ماليين».

وأشار إلى أن المنهج الإلهي يعتمد العبادة، التي تعتمد على إعمار الأرض والعمل، مشيرًا إلى أنها ليست الزهد أو الانقطاع في المساجد او الإرهاب، مشددًا على أن الإسلام دين تنمية.

وأوضح أن المؤتمر لن يستمر يومين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة أن نتناسى المصالح الشخصية، مشيدًا بأهمية مصر للأمة العربية والعالم الإسلامي.

ونصح المشاركين في المؤتمر أن يتحدثوا على تغييير العقد الاجتماعي والدولة، معتبرًا أن الحالية تصالح ولا تداهن وتدعو للعمل.

وأوضح أن كل مسلم وعربي لديه دين يجب أن يؤديه بشرط الوضوح في القواعد الخاصة بالدولة ورؤيتها الاقتصادية.

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