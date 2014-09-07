تقدم الطاهية منال عبيدة لمطبخ سيدتي.نت، كعكة البرتقال بشاي الإيرل جراي‎ لطعم جديد، أبهري صديقاتك بجلسة مميزة بهذه الوصفة

المقادير:

1و 1/4 واحد وربع كوب طحين

1/2 ملعقة صغيرة ملح

خمس بيضات مفصولة البياض عن الصفار

1/3 كوب سكر للخفق مع الصفار

1/2 كوب سكر للخفق مع الباض

ملعقتان صغيرتان فانيلا

عصير وبرش برتقالة

ثلث كوب زبيب أو بلوبري مجفف

3ملاعق طعام زبدة مذابة

لتزيين الوجه:

باكيتين شاي إيرل جراي

نصف علبة حليب مركز محلى

طريقة التحضير:

1. ينخل الدقيق والملح

2. يدهن قالب التشيز كيك بقليل من الزيت ويرش بالطحين

3. يحمى الفرن على 175 مئوي

4. يخفق الصفار مع ثلث كوب السكر والفانيلا حوالي 5 دقائق ليتضاعف حجمه ويصبح فاتح ويضاف برش البرتقالة وعصيرها

5. يضاف الطحين ويخفق دقيقة لتختلط تماما

6. يخفق البياض مع نصف كوب السكر ليتضاعف حجمه ويصبح مثل الكريما الجامدة قليلا ويضاف على دفعات لخليط الكيك ويقلب بملعقة مطاطية

7. تضاف الزبدة المذابة لتختلط ويسكب الخليط بالقالب المدهون بالزيت والطحين ويزين الوجة بالفواكة المجففة

8. يخبز حوالي 30 دقيقة ويترك ليبرد في القالب 5 دقائق

9. لتحضير صوص الوجه: يوضع الشاي والحليب في وعاء بالمايكرويف حوالي 40 ثانية ثم يصفي بمصفاة صغيرة الثقوب وبالشوكة تغز الكعكة لإفساح المجال للقليل من الصوص بالدخول ويسكب الصوص فوفها وهي دافئة وتقدم

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