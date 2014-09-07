بيتزا المارجريتا الشهية وسهلة التحضير

الأحد 07-09-2014 10:48
تعتبر بيتزا المارجريتا من أشهى وصفات البيتزا الأكثر رغبة من الأطفال وهي وصفة مغذية أيضا
وصفة بيتزا المارجريتا وصفة سهلة جدا قدمتها الطاهية منال عبيدة
المقادير:
1 كوب صوص البيتزا
مقدار عجينة البيتزا
1/2 1 كوب جبنة موزريلا للوجة
طريقة التحضير:
1. تفرد العجينة على الصينية وتثقب بالشوكة
2. تضاف الصوص والجبنة
3. تخبز في فرن حار (200 درجة مئوي) لتحمر من الأسفل وتذوب الجبنة
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