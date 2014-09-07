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بيتزا المارجريتا الشهية وسهلة التحضير

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بيتزا المارجريتا الشهية وسهلة التحضير بيتزا المارجريتا الشهية وسهلة التحضير

الأحد 07-09-2014 10:48

تعتبر بيتزا المارجريتا من أشهى وصفات البيتزا الأكثر رغبة من الأطفال وهي وصفة مغذية أيضا

وصفة بيتزا المارجريتا وصفة سهلة جدا قدمتها الطاهية منال عبيدة 

 

المقادير:

1 كوب  صوص البيتزا

مقدار عجينة البيتزا

1/2 1 كوب جبنة موزريلا للوجة

 

طريقة التحضير:

1.       تفرد العجينة على الصينية وتثقب بالشوكة

2.       تضاف الصوص والجبنة

3.       تخبز في فرن حار (200 درجة مئوي) لتحمر من الأسفل وتذوب الجبنة

 

 

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