بيتزا المارجريتا الشهية وسهلة التحضير

تعتبر بيتزا المارجريتا من أشهى وصفات البيتزا الأكثر رغبة من الأطفال وهي وصفة مغذية أيضا

وصفة بيتزا المارجريتا وصفة سهلة جدا قدمتها الطاهية منال عبيدة

المقادير:

1 كوب صوص البيتزا

مقدار عجينة البيتزا

1/2 1 كوب جبنة موزريلا للوجة

طريقة التحضير:

1. تفرد العجينة على الصينية وتثقب بالشوكة

2. تضاف الصوص والجبنة

3. تخبز في فرن حار (200 درجة مئوي) لتحمر من الأسفل وتذوب الجبنة

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