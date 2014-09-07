دجاج تكا ماسالا الشهي والسريع خطوة بخطوة

4 صدور دجاج مسحب مقطع مكعبات وينقع لمدة ساعة ب:

1كوب لبن زبادي، 1ملعقة كبيرة عصير ليمون ،1/2 1 ملعقة صغيرة كمون+، 1ملعقة صغيرة قرفة، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة كبيرة زنحبيل طازج مبشور، 1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي لتحمير الدجاج

للصوص:

1ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة طعام رب بندورة + كوب ماء

1كوب كريما طبخ

كزبرة مفرومة للوجه

طريقة التحضير:

1. يوضع الزيت في قدر ويحمر الدجاج المتبل كما في المقاديرعلى دفعات ليحمر جيدا ويوضع في طبق

2. في نفس القدر تضاف الزبدة ويحمر الثوم المهروس ثم تضاف البهارات وتقلب

3. نضيف رب البندورة المذاب بالماء ثم الكريما وعندما تغلي يضاف الدجاج المحمر سابقا ويترك ليتسبك حوالي 5 دقائق على نار هادئة ثم تزين بالكزبرة الخضراء.