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رونالدو يوجه رسالة دعم للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة ألبانيا

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رونالدو يوجه رسالة دعم للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة ألبانيا رونالدو يوجه رسالة دعم للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة ألبانيا

لشبونة، (إفي): وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم لمنتخب بلاده قبل مواجهة ألبانيا اليوم الأحد في مستهل مشواره بتصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ويغيب رونالدو عن اللقاء، الذي يعد المباراة الرسمية الأولى للبرتغال منذ خروجها من مونديال 2014 من دور المجموعات، حيث لم يستدعه مدرب باولو بينتو بسبب الاصابة.

وكتب اللاعب في رسالة على حسابه بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية "أتمنى التوفيق لمنتخبنا في هذه المرحلة الجديدة، نحن معا".

ويعاني رونالدو (29 عاما) من مشكلات في الركبة منذ نهاية الموسم الماضي، ولكنه تحامل على نفسه ولعب مع ريال مدريد والمنتخب.

وتلعب البرتغال في المجموعة التاسعة التي تضم بخلافها وألبانيا كل من الدنمارك وأرمينيا وصربيا

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