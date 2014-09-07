أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

3 عروض جذابة في ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك

Google+ Print
3 عروض جذابة في ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك 3 عروض جذابة في ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك

الأحد 07-09-2014 12:57

المصمم اليكساندر وانغ Alexander Wang هو الابن البار لمدينة نيويورك، فتصاميمه تبعث فيها الحياة، وعروضه من العروض المهمة في أسبوع الموضة، وقد قدم مجموعة رياضية جميلة أبهر فيها حضور عرضه البارحة ضمن أيام أسبوع الموضة في نيويورك لربيع صيف 2015، حيث قدم وانغ مجموعة من التصاميم الأنيقة التي غلب عليها الطابع العملي البسيط. بدأ المصمم عرضه الجميل بعدد من البدل العملية باللونين الأبيض والأسود، وانتقل بعد ذلك إلى البدل الرياضية المكونة من توب ضيق ملون بألوان صيفية ناعمة وبنطلون أسود، أما الفساتين القصيرة فقد كانت تحكي عن أناقة هذا العصر وذوق الشباب فيه، ورأينا بعضها كنسخة حديثة من الجاكيت الجلدي الجريء.

وقد أعجبنا بالتحديد بألوان هذه المجموعة، فعلى الرغم من طغيان اللون الأسود عليها، إلا أن المصمم حرص على أن تعبر ألوانها عن أناقة الصيف وانتعاش أجوائه بإدخال الألوان المشرقة كالأصفر والأحمر والبرتقالي على بعض التصاميم فيها، كما شاهدنا نفس الطابع الرياضي البسيط في تصاميم برابال غورونغ Prabal Gurung بألوان صيفية أنيقة.

وبعيداً عن التصاميم الرياضية في عروض اليوم الثالث في أسبوع نيويورك للموضة شاهدنا عرضاً أنيقاً للفساتين الجميلة من المصمم كريستيان سريانو Christian Siriano، حيث قدم عدداً من الفساتين القصيرة ذات اللون الأبيض، والتي زينتها الخيوط المتناثرة عليها بشكل ناعم وجميل، كما قدم عدداً من فساتين السهرات الأنيقة باللونين الأبيض والأخضر، والتي نتوقع ظهورها على السجادة الحمراء في الأسابيع المقبلة.

شاهدي معنا أجمل التصاميم من ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك، وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

Monique Lhuillier تقدم عرضاً باريسياً في نيويورك

 إطلالات خريفية على خطى Street Style

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي