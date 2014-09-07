3 عروض جذابة في ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك

المصمم اليكساندر وانغ Alexander Wang هو الابن البار لمدينة نيويورك، فتصاميمه تبعث فيها الحياة، وعروضه من العروض المهمة في أسبوع الموضة، وقد قدم مجموعة رياضية جميلة أبهر فيها حضور عرضه البارحة ضمن أيام أسبوع الموضة في نيويورك لربيع صيف 2015، حيث قدم وانغ مجموعة من التصاميم الأنيقة التي غلب عليها الطابع العملي البسيط. بدأ المصمم عرضه الجميل بعدد من البدل العملية باللونين الأبيض والأسود، وانتقل بعد ذلك إلى البدل الرياضية المكونة من توب ضيق ملون بألوان صيفية ناعمة وبنطلون أسود، أما الفساتين القصيرة فقد كانت تحكي عن أناقة هذا العصر وذوق الشباب فيه، ورأينا بعضها كنسخة حديثة من الجاكيت الجلدي الجريء.

وقد أعجبنا بالتحديد بألوان هذه المجموعة، فعلى الرغم من طغيان اللون الأسود عليها، إلا أن المصمم حرص على أن تعبر ألوانها عن أناقة الصيف وانتعاش أجوائه بإدخال الألوان المشرقة كالأصفر والأحمر والبرتقالي على بعض التصاميم فيها، كما شاهدنا نفس الطابع الرياضي البسيط في تصاميم برابال غورونغ Prabal Gurung بألوان صيفية أنيقة.

وبعيداً عن التصاميم الرياضية في عروض اليوم الثالث في أسبوع نيويورك للموضة شاهدنا عرضاً أنيقاً للفساتين الجميلة من المصمم كريستيان سريانو Christian Siriano، حيث قدم عدداً من الفساتين القصيرة ذات اللون الأبيض، والتي زينتها الخيوط المتناثرة عليها بشكل ناعم وجميل، كما قدم عدداً من فساتين السهرات الأنيقة باللونين الأبيض والأخضر، والتي نتوقع ظهورها على السجادة الحمراء في الأسابيع المقبلة.

شاهدي معنا أجمل التصاميم من ثالث أيام أسبوع الموضة في نيويورك، وأخبرينا برأيك.

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