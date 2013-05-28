أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 15 سجينا فى سجن حلب واشتباكات متواصلة فى محيطه

Google+ Print
مقتل 15 سجينا فى سجن حلب واشتباكات متواصلة فى محيطه مقتل 15 سجينا فى سجن حلب واشتباكات متواصلة فى محيطه

قتل 15 سجينا على الأقل فى سجن حلب المركزى فى شمال سوريا، والذى يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أيام ويشتبكون مع القوات النظامية فى محيطه، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى "أكدت مصادر متطابقة فى اتصالات هاتفية من داخل سجن حلب المركزى استشهاد ما لا يقل عن 15 سجينا، فى قصف على السجن الذى تحاصره الكتائب المقاتلة، والذى يشهد محيطه اشتباكات عنيفة ومستمرة منذ أيام".

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى اتصال هاتفى أن السجناء "قتلوا بسبب القصف على السجن يومى السبت والأحد".

واقتحم المقاتلون المعارضون حرم السجن للمرة الأولى منتصف مايو الجارى بعد تفجير سيارتين مفخختين قرب مدخله، واشتبكوا مع القوات النظامية فى داخله، وسيطروا على مبنى قيد الإنشاء فى داخله من دون أن يتمكنوا من التقدم إلى المبانى التى تضم السجناء، بحسب المرصد.

وتمكنت القوات النظامية فى وقت لاحق من دفع المقاتلين إلى خارج أسوار السجن، بينما تستمر الاشتباكات وأعمال القصف فى محيطه، بحسب المرصد.

ويقع السجن على المدخل الشمالى لحلب كبرى مدن الشمال السورى، ويضم نحو أربعة آلاف سجين بينهم إسلاميون ومحكومو حق عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365