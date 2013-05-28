مقتل 15 سجينا فى سجن حلب واشتباكات متواصلة فى محيطه

قتل 15 سجينا على الأقل فى سجن حلب المركزى فى شمال سوريا، والذى يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أيام ويشتبكون مع القوات النظامية فى محيطه، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى "أكدت مصادر متطابقة فى اتصالات هاتفية من داخل سجن حلب المركزى استشهاد ما لا يقل عن 15 سجينا، فى قصف على السجن الذى تحاصره الكتائب المقاتلة، والذى يشهد محيطه اشتباكات عنيفة ومستمرة منذ أيام".

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى اتصال هاتفى أن السجناء "قتلوا بسبب القصف على السجن يومى السبت والأحد".

واقتحم المقاتلون المعارضون حرم السجن للمرة الأولى منتصف مايو الجارى بعد تفجير سيارتين مفخختين قرب مدخله، واشتبكوا مع القوات النظامية فى داخله، وسيطروا على مبنى قيد الإنشاء فى داخله من دون أن يتمكنوا من التقدم إلى المبانى التى تضم السجناء، بحسب المرصد.

وتمكنت القوات النظامية فى وقت لاحق من دفع المقاتلين إلى خارج أسوار السجن، بينما تستمر الاشتباكات وأعمال القصف فى محيطه، بحسب المرصد.

ويقع السجن على المدخل الشمالى لحلب كبرى مدن الشمال السورى، ويضم نحو أربعة آلاف سجين بينهم إسلاميون ومحكومو حق عام.