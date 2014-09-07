عالم واحد تطالب السيسى بإشراك منظمات المجتمع المدنى للتحقيق بأزمة الكهرباء

طالبت مؤسسة “عالم واحد” للتنمية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإشراك منظمات المجتمع المدني و ممثلى مراكز ومؤسسات وجمعيات أهلية والنقابات المهنية في أعمال اللجنة المتخصصة للتحقيق والكشف حول ملابسات وأسباب أزمة انقطاع الكهرباء.

وقالت المنظمة فى بيان، الأحد، إن هذا المطلب يأتى تأكيدًا لاعتبار المنظمات شريك أساسي في إدارة الشأن العام، ذلك إلى جانب مجموعة من الخبراء الفنيين، والأكاديميين، والشخصيات العامة، مع ضمان إستقلالية هذه اللجنة عن وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء.

كما طالبت، بضرورة تقديم كافة التسهيلات من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الكهرباء للحصول على أكبر قدر من المعلومات بشأن الأزمة،مؤكدة على أن ذلك يعزز الرقابة الشعبية لأداء الأجهزة التنفيذية داخل الدولة والتي تمثلها الحكومة،وتأكيدًا للمشاركة في الشأن العام وضمانًا لمبدأ الشفافية في تسيير أعمال مؤسسات الدولة.