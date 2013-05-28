جلوبال بوست: اللاجئون الفلسطينيون فى سوريا يعانون من "النزوح"

تحدثت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا الذى اضطروا للرحيل مجددا والانتقال إلى لبنان فى ظل اشتداد حدة الصراع بين النظام والمعارضة فى سوريا.

وتروى الصحيفة فى البداية قصة موسى على تلوسى الذى كان عمره 10 أعوام فقط عندما غادر منزله فى قرية لوبيه الفلسطينية إلى سوريا فى حرب عام 1948، وفى العام الماضى كان عمره 76 عاما عندا اضطر إلى الهروب من الحرب فى سوريا.

ويقول "تلوسى" إنه سمع صاروخا يضرب منزل عائلته فى مخيم اليرموك الذى يوجد فيه اللاجئين الفلسطينيين على حافة العاصمة السورية دمشق، ويضيف إنه لو كانت عائلته فى المنزل لكانوا جميعا قتلى الآن.

وانتقل بعدها إلى منزل نجله فى نفس المخيم لمدة أسبوعين قبل أن يقرر مغادرة سوريا كلها، وهو الآن واحدا من 54 ألف فلسطينى رحلوا من سوريا إلى الأمان فى لبنان منذ بداية الثورة السورية فى عام 2011.

وتوضح الصحيفة أن أكثر من مليون لاجئ تركوا سوريا وتوجهوا إلى الدول المجاورة الأردن ولبنان وتركيا بما يعمق من أزمة إنسانية مقلقة فى المنطقة، وبالنسبة للفلسطينيين الذين يغادرون سوريا، فإن نزوحهم يضاعف من عقود افتقاد الوطن ويدفع بهم إلى بلاد لم يكونوا مرحبين فيها على مدار عقود، ففى لبنان يعانى الفلسطينيون من ضغط الموارد الشحيحة لوكالات الإغاثة الإنسانية.

ويقول "تلوسى" إنهم فى سوريا كان لديهم منازل ووظائف وأموال وطعام لكنه الآن يتشارك فى غرفة مع عدد من أفراد أسرته فى مخيم للاجئين فى لبنان يقع على بعد سبعة أميال عن الحدود السورية، وتشير الصحيفة إلى أن الفلسطينيين من أمثال "تلوسى" يمثلون نسبة صغيرة من حوالى نصف مليون لاجئ فرو من سوريا على لبنان حتى الآن.