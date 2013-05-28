شئون اللاجئين بالأردن: عودة 58 ألف لاجئ سورى إلى بلادهم

أعلن الناطق الإعلامى لشئون اللاجئين السوريين فى الأردن أنمار الحمود، أن 58 ألفا و641 لاجئا سوريا بالمملكة عادوا إلى بلادهم طواعية منذ اندلاع الأزمة السورية قبل ما يزيد على العامين.

وقال الحمود - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إن 284 لاجئا سوريا عادوا طواعية مساء أمس الاثنين، فى حين أن 230 لاجئا اجتازوا السياج الحدودى إلى داخل الأراضى الأردنية، من بينهم جريحان أصيبا بأعيرة نارية وشظايا فى أثناء اجتيازهما الحدود وتم نقلهما إلى مستشفى "المفرق" الحكومى لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة.

وأضاف أن الأجهزة المختصة عملت على نقل اللاجئين الذين عبروا الأراضى الأردنية إلى مخيم "الزعترى" للاجئين السوريين فى محافظة المفرق (شمال شرقى عمان)، مشيرا إلى أنه تم منح 157 لاجئا سوريا كفالات لمغادرة المخيم وفقا للنظام المطبق فى منح الكفالات، موضحا أن عدد اللاجئين السوريين فى محافظات المملكة بلغ حتى اليوم 537 ألفا و230 لاجئا.

وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن يصل عدد اللاجئين السوريين فى الأردن إلى نحو 2ر1 مليون بنهاية العام الجارى أى ما يعادل خمس سكان المملكة.