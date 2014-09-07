هدى صلاح ثالث زوجات حبيب غلوم...هل أخفى الخبر عن هيفاء حسين؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نادي دبي للصحافة، للإعلان عن الفيلم الإماراتي "حب ملكي" المستوحى من رواية "أحدب نوتردام"، و حضره كاتب ومخرج ومنتج العمل جمال سالم، وأبطاله حبيب غلوم وهدى صلاح، مذيعة برنامج "سيدتي" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" يومياً، ومنصور الفيلي، عبد الله زيد، جمعة علي، ومنى أبو سمرة مديرة نادي دبي للصحافة، أخذ حبيب غلوم، يمازح زملاءه والحضور ويضحك الحضور، وعقب ذلك بدأ جمال سالم بالحديث عن الفيلم، فقال إنه أنتجه على حسابه الخاص، ولم يتلق أي دعم من أي جهة، وقد استغرق تصويره أسبوعين فقط، نظراً لظروف إنتاجية، وقال: أؤكد إذا توفر دعم دائم للسينما الإماراتية فخلال العشرة أعوام القادمة ستجدون نقلة نوعية في صناعة السينما الإماراتية، لكن للأسف لا يوجد أي دعم.

وبعدها بدأ كل من الفنانين الحديث عن دوره، حسب طلب وسائل الإعلام، فقال دكتور حبيب غلوم: "أنا اسم على مسمى، أقدم دور المحب وأمثل السلطة والمال والجاه". أما هدى صلاح فقالت:" أنا ضحية السلطة والمال، فوالدتي كانت تصرّ على زواجي من حبيب عندما تقدم لخطبتي لأنها تريد السلطة والمال، أما والدي فكان يرفض هذا الموضوع، وبسبب ذلك نشأ صراع دائم بين والدي ووالدتي". وقال منصور الفيلي: "أنا أقدم دور والدها، الذي كان في صراع دائم مع زوجته لأنها شخصية متسلطة". فيما قال عبد الله زيد: "أما أنا فالحبيب المغلوب على أمره، الذي تربط بينه وبين هدى قصة حب ويأتي حبيب ويخطفها مني، لأن لديه المال والسلطة".

وعقب المؤتمر مازحنا حبيب وقلنا له هل هدى ستكون الزوجة الثالثة.. علينا أخبار هيفاء حسين؟

ضاحكاً: لا من فضلكم لا تخبروا هيفاء، فأنا أخفي عنها ذلك! "مازحاً" لأن لدي السلطة والمال تقدمت لطلب هدى للزواج، في العمل طبعاً وليس في الحقيقة، ولكن والدها منصور رفض، بينما والدتها في صفي.

*دائماً تنشر صور لك عبر "الفيسبوك" و"الإنستغرام" وأنت خارج الإمارات تطوف البلدان ما القصة وهل تترك هيفاء بمفردها؟

ضاحكاً، هذا كله عمل من أجل الإمارات وثقافتنا، أنا وغيري نجتهد في تقديم ما نستطيع تقديمه، ونشارك في ندوات وملتقيات ومهرجانات، وكوني مدير الثقافة فكل ما يخص تلك الدعوات ثقافياً وأدبياً وفنياً نحاول أن نتواجد فيه، وأنا بطبعي أحب العمل، فإذا كانت قياداتنا يبذلون كل هذا الجهود فالأولى بنا نحن أبناء الإمارات أن نحذو حذوهم، ونمشي على خطاهم كلنا، وأن نسعى كي نكون مثل قيادتنا ونظهر ونؤكد حبنا للإمارات مثلهم.

هدى صلاح: تشوه وجهي

وسألنا هدى صلاح: قمت بنشر صور لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنت مشوهة واتضح أنها صور من الفيلم بعد تعرضك لحادث، لماذا قمت بنشر تلك الصور هل المقصد كان دعاية للفيلم؟

ضاحكة، لا أبداً، الهدف ليس "للبروباجاندا" لكنني خشيت أن يتفاجأ الناس من شكلي في الفيلم بعد الحادث، فقلت يجب أن أمهد لهم لذلك، حتى لا يرى المشاهدون شكلي المشوه بهذه الطريقة، فعلى الرغم من الظروف والإمكانيات المادية للعمل إلا أن الماكياج كان عالي الجودة، وبذل القائمون عليه مجهوداً كبيراً، فقد شوهوا وجهي بحيث بدا وكأنه طبيعي، فأنا ضد الممثلات اللواتي يشترطن استغلال شكلهنّ وجمالهنّ في العمل، فلماذا لا أقدم شخصية موجودة على أرض الواقع، إذ ليس شرطاً أن أخضع للماكياج 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى أنني قدمت شيئاً مختلفاً.

*قدمت العديد من الأعمال الدرامية الخليجية وحققت نجاحاً، وهذه التجربة السينمائية الأولى لك، هل تنوين خوض التجربة مرة أخرى، أم ستركزين في الدراما؟

أنوي خوض التجربة مرة أخرى، لكن من إنتاجي، ولكي أقدم عملاً يحكى عنه يجب أن تكون جميع العناصر قوية، سواء من ناحية الممثلين والإخراج والإضاءة والتصوير، وأشعر بأنها ستكون "فاتحة خير" علينا، وعلى كل الممثلين في الإمارات، وسنثبت لمن يرفضون الدعم للسينما الإماراتية أننا قادرون على النجاح من دون دعمكم، وصدقيني إذا أصرينا وقدمنا عملاً يشد ويجذب الجمهور سيتحمسون لرؤيته وبالتالي سيتحمسون لتقديم الدعم للسينما، وسنثبت أن لدينا سينما في الخليج.

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