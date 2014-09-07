الأردني ناجي أبو نوار يحصد جائزة Orizzonti كأفضل مخرج

أعلنت المخرجة الصينية Ann Hui رئيسة لجنة التحكيم عن فئة Orizzonti ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 71 ، عن فوز المخرج والسيناريست الأردني ناجي أبو نوار بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ذيب".

تدور أحداث الفيلم في الصحراء العربية عام 1916، ويتناول قصة الفتى البدوي ذيب وشقيقه حسين اللذين يتركان قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى، حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة.

وأدّى شخصية "ذيب" الطفل جاسر عيد وشارك في البطولة كل من حسين سلامة وحسن مطلق ومرجى عودة و Jack Fox. يذكر أن فيلم "ذيب" يشارك حالياً في مهرجان Toronto السينمائي.