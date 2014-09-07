أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بيونسيه وزوجها يداً بيد في إجازة رومنسية بإمتياز

Google+ Print
بيونسيه وزوجها يداً بيد في إجازة رومنسية بإمتياز بيونسيه وزوجها يداً بيد في إجازة رومنسية بإمتياز

الأحد 07-09-2014 14:29

قضت النجمة العالمية Beyonce نهار أمس السبت مع زوجها المغني Jay Z وطفلتهما Blue Ivy، على متن اليخت في قرية Portofino الإيطالية.

وقد بدا الإنسجام واضحاً على Beyonce البالغة من العمر 33 عاماً وزوجها، حيث ظهرا طوال الوقت يداً بيد، ممّا أثار حيرة وإستغراب جمهوهما، خصوصاً أن الثنائي كشف في الفترة الأخيرة نيته في الإنفصال بشكل رسمي ونهائي.

Beyonce التي أشعلت حفل الـ MTV الأسبوع الماضي، يبدو أنها تراجعت عن فكرة الإنفصال، لكن إحدى المصادر الصحفية رجحّت أن تكون علاقتها بزوجها أمام الكاميرات فقط، الأمر الذي إستبعده البعض.

لا بد من الإشارة إلى أن المغنية Beyonce تصدّرت ترشيحات جوائز "MTV " الموسيقية بـ8 ترشيحات، وقد تنوّعت هذه الترشيحات الـ8 بين أفضل لهذا العام، عن فيديو أغنية " Drunk in Love"، وأفضل تعاون مع زوجها Jay Z عن نفس الأغنية، كما ترشّحت أغنية " Pretty Hurts" لجوائز أفضل إخراج وأفضل مونتاج، إضافة إلى أفضل أغنية تحمل رسالة اجتماعية.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان