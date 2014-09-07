بيونسيه وزوجها يداً بيد في إجازة رومنسية بإمتياز

قضت النجمة العالمية Beyonce نهار أمس السبت مع زوجها المغني Jay Z وطفلتهما Blue Ivy، على متن اليخت في قرية Portofino الإيطالية.

وقد بدا الإنسجام واضحاً على Beyonce البالغة من العمر 33 عاماً وزوجها، حيث ظهرا طوال الوقت يداً بيد، ممّا أثار حيرة وإستغراب جمهوهما، خصوصاً أن الثنائي كشف في الفترة الأخيرة نيته في الإنفصال بشكل رسمي ونهائي.

Beyonce التي أشعلت حفل الـ MTV الأسبوع الماضي، يبدو أنها تراجعت عن فكرة الإنفصال، لكن إحدى المصادر الصحفية رجحّت أن تكون علاقتها بزوجها أمام الكاميرات فقط، الأمر الذي إستبعده البعض.

لا بد من الإشارة إلى أن المغنية Beyonce تصدّرت ترشيحات جوائز "MTV " الموسيقية بـ8 ترشيحات، وقد تنوّعت هذه الترشيحات الـ8 بين أفضل فيديو لهذا العام، عن فيديو أغنية " Drunk in Love"، وأفضل تعاون مع زوجها Jay Z عن نفس الأغنية، كما ترشّحت أغنية " Pretty Hurts" لجوائز أفضل إخراج وأفضل مونتاج، إضافة إلى أفضل أغنية تحمل رسالة اجتماعية.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"