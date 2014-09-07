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إنتحار نجمة X-Factor سيمون باتيل لأسباب مجهولة

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إنتحار نجمة X-Factor سيمون باتيل لأسباب مجهولة إنتحار نجمة X-Factor سيمون باتيل لأسباب مجهولة

الأحد 07-09-2014 15:29

توفيت قبل أمس الجمعة نجمة X-Factor المغنية Simone Battle، عن عمر ناهز 25 عاماً.

وقال Anthony والد الراحلة لصحيفة الدايلي ميل البريطانية إنه عثر على جثة إبنته عند الساعة الثامنة صباحاً في منزلهما بلوس أنجلوس.

وتابع السيد Anthony : سأفتقدها كثيراً، إنها فعلاً إنسانة محبوبة ومندفعة وطيبة القلب.

وفي هذا الإطار، أكدت الصحيفة نفسها أن التحقيقات جارية حالياً لمعرفة أسباب الوفاة، وحسب المعطيات الواردة حتى الآن، فإن الحادثة هي إنتحار.

الراحلة Simone Battle حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في برنامج X-Factor عام 2011، ضمن فريق G.R.L..

وأعرب باقي أعضاء الفريق عن أسفهم الشديد لخسارة Battle، وقالوا في رسالة مؤثرة: Simone كانت موهبة مثالية وإنسانة رائعة. لقد إنهرنا جميعاً بعد تلقّي خبر رحيلها.. تعازينا الحارة لجميع أهلها ومحبيها.

 

 

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