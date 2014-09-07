أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

طفلة عمرها 6 سنوات تناشد نانسي عجرم

Google+ Print
طفلة عمرها 6 سنوات تناشد نانسي عجرم طفلة عمرها 6 سنوات تناشد نانسي عجرم

الأحد 07-09-2014 16:44

تجاوباً مع حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة، نشرت "سيدتي" لطفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات شاركت في الحملة وسمٌت النجمة نانسي عجرم لتقوم بمثل ما قامت به حيث تبرعت بـ "تي شيرت" من ملابسها ودمية "دب" صغير. وتقتضي حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة تبرع الأطفال بشيء من حاجياتهم الشخصية وتسمية نجمهم أو نجمتهم المفضلة للقيام بتبرع مماثل.
وتعيش الطفلة "يارا" مع عائلتها في مدينة مانشستر البريطانية، وهي من أصول عربية وتحب نانسي عجرم ومتعلقة بأغنياتها للأطفال، وخاصة أغنيتي "شاطر" و"شخابيط".
ومازالت "سيدتي" تتلقى فيديوهات الأطفال من البلدان العربية، وستعرضها تباعاً مع تسميتهم لنجومهم المفضلين.
يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:
https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان