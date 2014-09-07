طفلة عمرها 6 سنوات تناشد نانسي عجرم

تجاوباً مع حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة، نشرت "سيدتي" فيديو لطفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات شاركت في الحملة وسمٌت النجمة نانسي عجرم لتقوم بمثل ما قامت به حيث تبرعت بـ "تي شيرت" من ملابسها ودمية "دب" صغير. وتقتضي حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة تبرع الأطفال بشيء من حاجياتهم الشخصية وتسمية نجمهم أو نجمتهم المفضلة للقيام بتبرع مماثل.

وتعيش الطفلة "يارا" مع عائلتها في مدينة مانشستر البريطانية، وهي من أصول عربية وتحب نانسي عجرم ومتعلقة بأغنياتها للأطفال، وخاصة أغنيتي "شاطر" و"شخابيط".

ومازالت "سيدتي" تتلقى فيديوهات الأطفال من البلدان العربية، وستعرضها تباعاً مع تسميتهم لنجومهم المفضلين.

يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:

https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460