الممثل السوري عدنان أبو الشّامات يعلن خبر وفاة والده ويرثيه بأجمل العبارات

توفّي والد الممثل السوري عدنان أبو الشّامات يوم الجمعة، إذ أعلن الممثل خبر الوفاة، على صفحته الخاصّة في موقع التّواصل الاجتماعي "فيس البوك".

ورثى أبو الشّامات والده بكلمات مؤثرة ومعبّرة أبرزها: "هنيئاً لكل من شهد إغماضة جفنه الأخيرة. هنيئاً لمن استطاع أن يطبع قبلة الوداع على محياه. بغيابه يغيب منبع النبل، والحكمة والإنسانية في حياتي. إلى اللقاء يا حبيبي. الي اللقاء يا أبي". كما رثاه بقصيدة من قصائد الشّاعر نزار قبّاني.

وفور الإعلان الخبر، طلب محبو ومعجبو الممثل الرّحمة لوالده، وتمنوا أن يكون مثواه الجنّة.

يشار إلى أنّ الممثل السوري يقيم في الإمارات العربية المتحدّة، وينشغل حالياً بتصوير المسلسل السعودي السوري المشترك "حصاد الزمن"، الذي يُصور في أبوظبي.