فيدال يرد على تقارير يونايتد: أنا ركبي حديد

رد أرتورو فيدال نجم وسط يوفنتوس على التقارير البريطانية التي ذكرت أن مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع التشيلي الدولي بسبب حالة ركبته السيئة.

فيدال تعرض لإصابة في نهاية الموسم المنصرم، وتحامل عليها أثناء كأس العالم 2014.

هذا جعل صحيفة ديلي ميل البريطانية تقول إن يونايتد قرر عدم التعاقد مع فيدال بسبب متاعب ركبته، التي قد تتحول إلى أزمة مزمنة لفترة.

وبعد نهاية موسم الانتقالات، لم يتدرب فيدال في أحد مرات تجمع منتخب تشيلي، ما دفع ديلي ميل لتؤكد "يونايتد نجى بنفسه من ركبة مصابة".

لكن اللاعب شارك مع تشيلسي لمدة 90 دقيقة في التعادل الودي السلبي مع منتخب المكسيك.

وقال بعد المباراة: "ركبتي حديدية.. سليمة بنسبة 100%، والدليل أني لعبت لـ90 دقيقة كاملة أمام المكسيك".

وتابع "أستطيع لعب كل مباريات يوفنتوس هذا الموسم، وجاهز للقتال من أجل فريقي".