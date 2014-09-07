فطائر الجبن والطماطم بعجينة الباف بيستري طبق مبتكر و سهل التحضير، يمكنك تقديمه لإضافة اللون المميز والنكهة المختلفة لمائدتك

المقادير:

عبوة من عجينة الباف -بيستري

3 حبات متوسطة طماطم مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 كوب جبن موزاريلا مبشورة

1 بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو

طريقة التحضير:

1. نسخن الفرن على حرارة 180 درجة

2. نقطع عجينة الباف بيستري إلى أربع مربعات

3. نضع مربعات العجينة في صينية فرن ونرش على كل قطعة عجينة ملعقة كبيرة من جبن الموزاريلا ثم نضيف شرائح البصل والطماطم .

4. نرش الفلفل الأسود والأوريغانو والملح فوق كل مربع

5. نخبز الفطائر لمدة 10 أو 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتقدم ساخنة



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