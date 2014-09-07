أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

فطائر الجبن والطماطم بعجينة الباف بيستري

Google+ Print
فطائر الجبن والطماطم بعجينة الباف بيستري فطائر الجبن والطماطم بعجينة الباف بيستري

الأحد 07-09-2014 10:18

فطائر الجبن والطماطم بعجينة الباف بيستري طبق مبتكر و سهل التحضير، يمكنك تقديمه لإضافة اللون المميز والنكهة المختلفة لمائدتك 

المقادير:

 

 عبوة من عجينة الباف -بيستري

 3 حبات متوسطة طماطم مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 كوب جبن موزاريلا مبشورة

1 بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو

 

طريقة التحضير:

1. نسخن الفرن على حرارة 180 درجة

2. نقطع  عجينة الباف بيستري إلى أربع مربعات

3. نضع مربعات العجينة في صينية فرن ونرش على كل قطعة عجينة ملعقة كبيرة من جبن الموزاريلا ثم نضيف شرائح البصل والطماطم .

4. نرش الفلفل الأسود والأوريغانو والملح فوق كل مربع

5. نخبز الفطائر لمدة 10 أو 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتقدم ساخنة
 

 

شاهدي المزيد: 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي