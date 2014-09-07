سلطان: الزند استولى على أراضي تابعة لخصومه عنوة.. والدفاع يتهمه باستباحة حرمة القضاء

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بأن محاكمته تتم نظرًا لكونه محامي لخصوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والذي اتهمه سلطان بأنه استولى على أراضيهم البالغ مساحتها 242 فدان عنوة.

من ناحية أخرى طالب دفاع المستشار أحمد الزند بإثبات كافة الادعاءات التى وردت على لسان عصام سلطان بجلسة اليوم، والخاصة بشأن الوقائع التى نسبها المتهم زورًا للمستشار الزند – على حد قوله -، مشيرًا إلى أن المتهم استباح أعراض كافة الهيئات القضائية بإهانته للزند.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة سلطان بقضية سب وقذف المستشار أحمد الزند، والمتهم بها أيضًا كلًا من “شيرين ربيع” الصحفية بجريدة “المصري اليوم”، ومحمد سمير سعيد رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، والتى تم إرجائها إلى جلسة 2 نوفمبر للإطلاع.