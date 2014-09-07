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ضبط أحد عناصر تنظيم “الإخوان” وبحوزته 21 عبوة متفجرة

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ضبط أحد عناصر تنظيم “الإخوان” وبحوزته 21 عبوة متفجرة ضبط أحد عناصر تنظيم “الإخوان” وبحوزته 21 عبوة متفجرة

ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد عناصر تنظيم “الإخوان” الإرهابى لقيامه بتصنيع العبوات المتفجرة وبحوزته 21 عبوة متفجرة، منها عبوات جاهزة وعبوات تحت التصنيع والمواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وذلك استمرارا لمواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مصنعى المواد المتفجرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة قيام الإخواني “علاء مصطفى فرج الطلاسي – 35 سنة – عاطل” ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بتصنيع عبوات ناسفة يدوية وإمداد عناصر التنظيم الإرهابى بها لاستخدامها فى عمليات عدائية لترويع المواطنين واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه، وبحوزته 4 عبوات متفجرة يدوية الصنع و17 عبوة متفجرة تحت التصنيع وجهاز قياس كهرباء وجهاز كمبيوتر، وعدد من الأدوات والمواد الخام التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات.

وبمواجهة المتهم اعترف بإنتمائه لتنظيم “الإخوان” الإرهابى وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة وإمداد عناصر التنظيم الإخوانى بها للتعدى على قوات الجيش والشرطة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

أ ش أ

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