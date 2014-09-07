محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إجازته السنوية في قصر الرئاسة بأبوظبي. وذكر سموه عبر حسابه في تويتر أن الجميع مستعد لموسم عمل حكومي ملىء بالإنجازات.

واعتمد سموه اليوم انضمام الدولة للجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، والذي يأتي تقديرا لدور الدولة في دعم القضية الفلسطينية، ودورها الانساني المميز.

كما اعتمد سموه في الاجتماع قانون حماية الآثار الوطنية .. والذي ينظم تسجيلها وحفظها والتنقيب عنها وترميمها .. موروثنا التاريخي أمانة نحفظها للأجيال وفقاً لما ذكره سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر.

كما اعتمد سموه ايضا انشاء بعثة دائمة للدولة في وكالة الطاقة المتجددة (إيرينا) بأبوظبي، واعتمد أعضاء مجلس ادارة وكالة الامارات للفضاء .. وقال أن أمامهم مسئولية تاريخية وعلمية ضخمة .. وتمنى لهم التوفيق.

وقال سموه في ختام تغريداته: " اعتمدنا ايضا اليوم دليلا ماليا جديدا وموحدا للحكومة الاتحادية .. تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي هو عمل مستمر".

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