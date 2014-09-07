محمد بن راشد يلتقي طحنون بن محمد

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بزيارة منطقة الشويب في مدينة العين التقى خلالها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وتبادل سموهما الحديث حول عدد من المواضيع الوطنية والاجتماعية والقضايا التي توليها قيادتنا الرشيدة أولوية قصوى من أجل نهضة وتقدم دولتنا وإسعاد شعبنا.

وقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طعام الغداء إلى مأدبة سمو الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان في استراحة سموه بمنطقة الشويب.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المرافقين.