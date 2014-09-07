أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يلتقي طحنون بن محمد

Google+ Print
محمد بن راشد يلتقي طحنون بن محمد محمد بن راشد يلتقي طحنون بن محمد

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بزيارة منطقة الشويب في مدينة العين التقى خلالها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وتبادل سموهما الحديث حول عدد من المواضيع الوطنية والاجتماعية والقضايا التي توليها قيادتنا الرشيدة أولوية قصوى من أجل نهضة وتقدم دولتنا وإسعاد شعبنا.

وقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طعام الغداء إلى مأدبة سمو الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان في استراحة سموه بمنطقة الشويب.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المرافقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية