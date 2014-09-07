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تأجيل النطق بالحكم على “أبوقتادة” في قضية “الألفية” الى 24 سبتمبر الحالي

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تأجيل النطق بالحكم على “أبوقتادة” في قضية “الألفية” الى 24 سبتمبر الحالي تأجيل النطق بالحكم على “أبوقتادة” في قضية “الألفية” الى 24 سبتمبر الحالي

منظر التيار السلفي محمود أبو عمر الملقب بـ’أبو قتادة’

أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية النطق بالحكم بحق منظر التيار السلفي محمود أبو عمر الملقب بـ’أبو قتادة’ في القضية الثانية “التنظيم المسلح” المعروفة “بالألفية” إلى يوم الأربعاء 24 سبتمبر الحالي .

وقررت المحكمة في جلستها التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة تأجيل النطق بالحكم في القضية، لعدم استكمال التدقيق في الملف، فيما رفعت الهيئة الجلسة على أن يتم عقد أخرى للنطق بقرار الحكم.

وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي أحمد القطارنة، وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت، وبحضور المدعي العام العسكري فواز العتوم، ومحاميي الدفاع غازي الذنيبات وحسين المبيضين.

وكانت محكمة أمن الدولة قضت ببراءة بـ”أبو قتادة” في قضية “الإصلاح والتحدي”لتوصلها إلى عدم وجود بينة تدعم إفادات الإدعاء العام ضد المتهم، فيما قررت تأجيل النطق في قضية “الألفية”.

يشار إلى أنه تم الحكم على “أبو قتادة” بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة ، وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

 

 

أ ش أ

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