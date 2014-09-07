محافظ الشرقية: إنشاء مستشفى بيطرى على أرض مهرجان الخيول العربية

أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، تخصيص الأرض موقع المهرجان بصحراء بلبيس، لإنشاء مستشفى بيطري خاص بالخيول العربية، وناد للفروسية بالإضافة إلى القرية الأولمبية، والتي تضم بجوار الملاعب مجموعة من الشاليهات والمطاعم، فضلا عن فندق سياحي، بهدف تنمية المحافظة سياحيا ووضعها فى مكانها اللائق، خاصة وأن الشرقية تمتلك ثلث آثار مصر .

وأكد مجدي سليم وكيل وزارة السياحة خلال حفل افتتاح المهرجان، أن الوزارة تسعى لوضع الشرقية على الخريطة السياحية لمصر والعالم، خاصة وأنها تمتلك ثلث آثار مصر، فضلا عن إمكانيات سياحية ضخمة في مختلف المجالات، الدينية والثقافية والصيد، فضلا عن ثورة من الخيول العربية الأصيلة .

وأشار إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع يولي مهرجان الشرقية للخيول العربية اهتمامًا خاصًا، لأنه يعتبر أحد أهم المهرجانات السياحية المتخصصة في مصر، ولذلك فقد وفر له كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاحه.

انطلق اليوم مهرجان الشرقية السنوي للخيول العربية رقم 20، والذي يقام على مدى يومين، تحت رعاية هشام زعزوع وزير السياحة، وذلك على الموقع المخصص لذلك بصحراء بلبيس .

وتم خلال اليوم الأول للمهرجان تنظيم بطولتي جمال الخيل، للخيول العربية المسجلة وغير المسجلة، وشارك فيها 70 حصانًا ومهرة، تمثل 25 مزرعة على مستوى الجمهورية .

وضمت بطولة جمال الخيل غير المسجل، 5 مسابقات للمهرات الإناث والأمهار الذكور تحت عمر سنتين وأكبر من عامين، فضلا عن مسابقة بطل الأبطال وبطلة الأبطال .

فيما تضمنت بطولة جمال الخيل المسجل، 3 مسابقات للذكور والإناث من عمر يوم وحتى عام ومن سنة إلى ثلاث سنوات وأكبر من ثلاث سنوات .

وقام محافظ الشرقية بتسليم الخمس مزارع الفائزة في كل مسابقة من المسابقات الثمانية، كئوس البطولة وشهادات تقدير وجوائز مادية بلغ مجموعها 62 ألف جنيه .

وتقام غدا الإثنين بطولتين لأدب الخيل المسجلة وغير المسجلة، وسباق للخيول، وتبلغ مجموع جوائزها 42 ألف جنيه .

وأقيم على هامش المهرجان معرض شارك فيه الصندوق الاجتماعي للتنمية والأسر المنتجة وبعض الشركات، وضم معروضان من منتجات شباب الخريجين وغيرهم، من الملابس والأثاث المعدني والمفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية .

كما استهلت فرقة الشرقية للفنون الشعبية فعاليات المهرجان، بعدة عروض راقصة، أسعدت الحضور والمشاركين في المهرجان .