إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج

قال المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج إن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزى دارالسلام وطهطا وبتأمين من قوات أمن سوهاج نجحت فى تنفيذ إزالة8 حالات تعدي على الأراضى الزراعية على مساحة 5قرايط و5 اسهم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة،لوكالة اونا، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية و تنفيذً القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة للحفاظ على سيادة القانون موضحًا إن المديرية سوف لا تغض بصرها عن أى حالة تعدى وسوف تسعى جاهدة لتحقيق اكبر نسبة تنفيذ لقرارات الازالة.