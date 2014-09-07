بالصور.. برنامج تدريبى لتنمية قدرات طلاب الجامعات بجامعة أسيوط

بدأت، اليوم الأحد، بجامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية قدرات الشباب لطلاب جامعة أسيوط فى مهارات (التواصل – التوافق- العمل الجماعى – القيادة المجتمعية ) والذى تنظمه الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع مركز العقد الإجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور حوالى 160 متدرب من طلاب جامعة أسيوط.

وأكدت دلال محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن البرنامج يهدف على مدار ستة أيام الى تنمية قدرات الشباب التدريبية فى عدد من المهارات الأساسية عن طريق عدد من ورش العمل لمدربين معتمدين من مجلس الوزراء بالاضافة الى منح الطلاب المتدربيين شهادات معتمدة من الجامعة ومجلس الوزراء وذلك تمهيدا لإعدادهم للمستقبل كقادة رأى وفكر وكأفراد فاعلين فى سوق العمل و رواد فى مجال العمل الاجتماعي .

ومن جانبه أشاد أحمد تمام، مسئول برامج الشباب فى مركز العقد الإجتماعى بالإقبال الكثيف من طلاب جامعة أسيوط فى الانضمام للبرنامج والذى يعكس جدهم وتفاعلهم المثمر فى الانشطة الطلابية وذلك على الرغم من الاجازة الصيفية وهذا يعكس رغبة الطلاب فى النهوض بمهاراتهم المجتمعية و فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة لوطنهم .

وأوضح حسين أسامة، مدير المتابعة فى المركز أن المركز اخذ على عاتقه ومنذ انشاؤه عام 2007 تقديم الدعم الفنى لجهود التنمية البشرية فى مصر من مدخل حقوقى تنموى يستند الى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة ودعا الطلاب المتدربين الى الاستافدة من المحاضرات التدريبية وذلك لبداية عقد اجتماعى جديد يقوم على مبادئ وأسس تنموية تسهم فى بناء المجتمع.