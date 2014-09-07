ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح

تمكن ضباط وحدة مباحث القاهرة الجديدة أول من ضبط مجهولين قاموا بسرقة سيارة ملاكي و هم حازم عيد محمد منصور سن 36 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان مسجل خطر سرقات عامة حلوان ،على محمد سيد حسن سن 30 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان .

> وعثر بداخل السيارة على عدد 3 سلاح نارية عبارة عن بندقية الية وفرد خرطوش وطبنجة حلوان عيار 9مم وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثالث يدعي شعبان همام عبد الحليم همام سن 38عاطل ومقيم دائرة قسم حلوان والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزة المتهم الهارب وبعرضهما على المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة بالإكراه فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب .