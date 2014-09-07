مدير فرع البنك الأهلي ببنها: الشباب كانو العنصر الأبرز فى شراء شهادات استثمار القناة

تشهد عمليات شراء شهادات استثمار قناة السويس ببنوك القليوبية، اقبالاً شديداً من كل الفئات العمرية.

وقال عماد السعيد، مدير فرع البنك الاهلى ببنها، إن المؤشرات المبدئية لعمليات الشراء حتى ظهيرة الأحد تقترب من نحو 5 مليون جنية، مشيرا إلى أن أبرز العناصر التى قامت بالشراء كانت من الشباب الصغير والأعمار المنخفضة.

وأضاف السعيد، ان التعامل من خلال خدمة العملاء والتليرات بما لايقل عن نحو 20 موظفا وتحت الاشراف المباشر لادارة البنك ويتم تقديم التيسيرات للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وقال تتراوح قيم الشهادات المشتراه بين الحد الادنى 10 جنيهات وحتى النصف مليون جنيه.

وأشار إلى أن أبرز الأمور فى عمليات الشراء هو ظهور الوازع الوطنى والقومى لدى الأفراد وبما يبشر بإمكانية تكرار التجربة لمشروعات قومية اخرى يتم من خلالها إعادة بناء مصر بسواعد أبنائها.