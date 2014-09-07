مدرب تونس: حققنا فوزا هاما يعدنا لمواجهة مصر

أشاد جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس بأداء لاعبيه في الفوز على بوتسوانا 2-1، قبل مواجهة منتخب مصر في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

واستهلت تونس مشوار التصفيات ضمن المجموعة السابعة بتحويل تأخرها أمام ضيفتها بوتسوانا بهدف إلى فوز 2-1، قبل مواجهة مصر في القاهرة يوم الأربعاء.

وكنت مصر خسرت يوم الجمعة من السنغال في داكار 2-0.

وقال ليكنز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نجحنا في التعامل مع المباراة رغم التأخر، ولم نقلق أو نفزع وخلقنا العديد من الفرص فسجلنا هدفين".

وتابع "كان فوزا هاما لرفع المعنويات، وهو ما يعدنا لمواجهة مصر".

وواصل متما "أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي، وعدم الاستسلام".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن حصوله على موافقة الأمن على حضور 5000 مشجع فقط للمباراة على استاد الدفاع الجوي.

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