أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل أكثر من 50 مسلحًا إثر هجوم على مخابئهم في نيجيريا

Google+ Print

قال الجيش النيجيري إنه قتل أكثر من 50 «إرهابيا»، الأحد، في هجوم شنه على مخابئهم قبل قيامهم بشن هجوم على مدينة كوندوغا بولاية بورنو، شمال شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في تغريدة على موقعه الرسمي على التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكثر من 50 إرهابيا قتلوا في هجوم شنته القوات على مخابئهم في (قرية) كاويوري قبل شنهم هجوما مخططا من قبلهم على مدينة كوندوغا».

وأضاف: «خلال العملية تم ضبط قطعة مدفعية واثنين من المدافع المضادة للطائرات وعربة مدرعة وأنواع متنوعة من الذخيرة».

وفي تغريدة أخرى، لفت الجيش إلى أنه «دمر في الهجوم ذاته بعض الأجهزة (لم يحددها) والأسلحة والمواد الغذائية والمتعلقات الشخصية».

ووفقا للجيش، فإن ضابطا واحدا وجنديين اثنين أصيبوا بـ«جروح خطيرة: خلال تبادل للاشتباكات أثناء الهجوم.وتسيطر جماعة بوكو حرام حاليا على عدد من المدن شمال شرقي البلاد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه