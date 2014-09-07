مقتل أكثر من 50 مسلحًا إثر هجوم على مخابئهم في نيجيريا

قال الجيش النيجيري إنه قتل أكثر من 50 «إرهابيا»، الأحد، في هجوم شنه على مخابئهم قبل قيامهم بشن هجوم على مدينة كوندوغا بولاية بورنو، شمال شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في تغريدة على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أكثر من 50 إرهابيا قتلوا في هجوم شنته القوات على مخابئهم في (قرية) كاويوري قبل شنهم هجوما مخططا من قبلهم على مدينة كوندوغا».

وأضاف: «خلال العملية تم ضبط قطعة مدفعية واثنين من المدافع المضادة للطائرات وعربة مدرعة وأنواع متنوعة من الذخيرة».

وفي تغريدة أخرى، لفت الجيش إلى أنه «دمر في الهجوم ذاته بعض الأجهزة (لم يحددها) والأسلحة والمواد الغذائية والمتعلقات الشخصية».

ووفقا للجيش، فإن ضابطا واحدا وجنديين اثنين أصيبوا بـ«جروح خطيرة: خلال تبادل للاشتباكات أثناء الهجوم.وتسيطر جماعة بوكو حرام حاليا على عدد من المدن شمال شرقي البلاد.