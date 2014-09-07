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وزير خارجية الدنمارك يزور الشرق الأوسط لبحث التعاون ضد «داعش»

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صرح وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدجارد، السبت، إنه يتوجه إلى الشرق الأوسط لتعزيز التعاون في مواجهة تنظيم «داعش» بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة حلفاءها للتصدي لهذا التنظيم المتطرف.

وقال الوزير الدنماركي في بيان «إن رسالتي الرئيسية ستؤكد على وجوب العمل بشكل اكبر لمواجهة التطرف العنيف» مضيفا أن تنظيم داعش يعتبر «واحدا من اكبر التهديدات الأمنية إن لم يكن أكبرها في الزمن الحديث».

وأكد ليدغارد الذي سيزور وإيران، في قمة حلف شمال الأطلنطي «الناتو» في مدينة نيوبورت البريطانية الجمعة أن الدنمارك مستعدة للانضمام إلى الائتلاف الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك اوباما لمحاربة المتطرفين في العراق وسوريا.

وأوضح الوزير الدنماركي أن الزيارة ستتناول «مساهمة القوى الإقليمية الفاعلة لحل الأزمة وكيفية محاربة المجتمع الدولي الخطر المتنامي للتطرف العنيف».

وليدغارد سيكون أول وزير خارجية دنماركي يزور إيران منذ العام 2005.

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