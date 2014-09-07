بالفيديو.. الآلاف يشاركون في مؤتمر جماهيري بالقصير لرفض تقسيم البحر الأحمر

واصل أهالي محافظة البحر الأحمر احتجاجاتهم واعتراضهم علي قرار تقسيم مدن المحافظة وتوزيعها علي محافظات الصعيد، حيث شهدت مدينة القصير مؤتمراً جماهيراً حاشداً شارك فيه نحو 10 الاف شخص وممثلين عن وفود من مدن رأس غارب والغردقة ومرسي علم وحلايب وشلاتين، وحمل المؤتمر عنوان «نعم للتنمية لا للتقسيم».

وشاركت وفود من السيدات في المؤتمر رافعين لافتات ترفض التقسيم وتناشد الرئيس السيسي وقف مقترح التقسيم.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وقراءة الفاتحة.

ورفع المشاركون مئات اللافتات اعتراضًا علي التقسيم، ورافعوا اللافتات الصخمة التي ترفض تقسيم البحر الأحمر وطالب المشاركون بتدخل الرئيس السيسي لوقف تقسيم المحافظة.

وهتف المتظاهرون ضد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية مرددين هتافات «يسقط يسقط عادل لبيب»، وأكدوا رفضهم ترسيم حدود المحافظات الجديد، وضم مدينة القصير لمحافظة قنا، مهددين بخطوات تصعيدية ضد القرار بدءًا منها العصيان المدني وعدم ذهاب الموظفين لأعمالهم بالمصالح الحكومية.

وقرر أهالي البحر الاحمر رفع دعاوى قضائية ضد القرار، وتكوين وفد شعبي وشبابي وحزبي من أبناء القصير لطلب مقابلة الرئيس السيسي لإبلاغه رفضهم بقرار تبعية القصير لمحافظة قنا، والتمسك بالبقاء ضمن مدن البحر الأحمر.