سمير أمين: يجب أن نفرق بين مفهوم العدالة الاجتماعية والإحسان

أوضح المفكر سمير أمين خلال مؤتمر التيار الشعبى الذى يقام الآن بعنوان تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر العلاقة بين عدد من الظواهر الاجتماعية العربية من انتفاضات و ثورات شعبية على الوضح الإقتصادى العالمي.

و أكد أن الثورات العربية ظاهرة ليست جديد بل ظهرت فى بلاد أخرى فى السنوات السابقه، هذه الثورات و الانتفاضات الشعبية تسقط النظام الراسمالى العالمى , و تفكك المنطقه الاوروبية و خاصة منطقة اليوروا.

و ضرب أمين مثال ما حدث فى مالى 1992 انتفاضة استمرت لمدة سنة و معارك يوميه ادت الى اكثر من 10 الاف ضحيه و اطاحت بالديكتاتور فى النهاية.

وأضاف ان نتائج الثورات العربية جاءت باقل من الطموحات و اقل من التوقعات مقارنه بالثورات الاخرى كالثورات الاسيوية و امريكا الاتينية.