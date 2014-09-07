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أجمل عارضات الأزياء يجتمعن على السجادة الحمراء

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أجمل عارضات الأزياء يجتمعن على السجادة الحمراء أجمل عارضات الأزياء يجتمعن على السجادة الحمراء

الأحد 07-09-2014 13:15

احتفلت مجلة "Harper's Bazaar" بأيقونات الموضة في حفل خاص أقيم في مدينة نيويورك ليلة البارحة، وقد حضر هذا الحفل عدد من عارضات الأزياء الشهيرات.

كانت العارضة اليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio متألقة بفستان أسود أنيق وإطلالة فخمة خولتها لتكون أجمل الحاضرات في هذا الحفل، تبعتها العارضة هيلاري رودا Hilary Rhoda التي اختارت فستاناً طويلاً باللون الذهبي، أما العارضة الشابة كيندال جينير Kendall Jenner فقد حضرت بفستان حريري جميل باللون السكري.

من ناحية أخرى لم توفق بعض العارضات في اختيار إطلالاتهن، ومنهن: كانديس سوانبول Candice Swanepoel التي بدت وكأنها ارتدت الحزام فوق قميص النوم لتحضر به الحفل، وكارلي كلوس Karlie Kloss التي بدا فستانها بحاجة ماسة لمكواة ساخنة تعيده لما كان عليه.

شاهدي معنا أجمل العارضات في هذا الحفل، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي