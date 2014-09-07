هل تأثرت أناقة كاميرون دياز ببلوغها الـ42 عاماً؟

كاميرون دياز Cameron Diaz من النجمات المعروفات بأناقتهنّ وإطلالاتهنّ الجذابة دائماً، ومع بلوغها عمر 42 عاماً قبل أيام قررنا أن نتذكر معاً أجمل إطلالاتها لنعرف مدى تأثر أناقتها بذلك.

تعرف النجمة دياز ما يناسبها تماماً، وتحرص على اختيار التصاميم الأنثوية التي تظهر قوامها الرشيق، ولعل ذلك ما يخولها لتكون على رأس قوائم أكثر النجمات أناقة في مجلات الموضة العالمية.

وبالنظر لإطلالاتها في الصور أعلاه نستطيع القول أن بإمكانك الحصول على لمحات من أناقتها وأسلوبها الساحر في ارتداء الملابس بخطوات بسيطة، هي: أن تبحثي عن التصاميم الأنثوية الجميلة التي تتميز بقصة ضيقة أو تفاصيل ناعمة، وأن تكوني واثقة من نفسك تماماً، فالثقة هي التي تميز إطلالات النجمة الأنيقة كاميرون دياز. كما يجب أن تحرصي على عامل الرقي والأناقة في إطلالاتك إذ لا يمكن أن تخلو إطلالة من إطلالات كاميرون دياز من الرقي والفخامة مهما بلغت بساطتها .

ومهما تقدمت في العمر تبقى كاميرون دياز واحدة من أجمل نجمات هوليوود وأكثرهنّ أناقة على الإطلاق.



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