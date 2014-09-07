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ضبط مدير مطعم شهير بالإسكندرية لاستخدامه أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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ضبط مدير مطعم شهير بالإسكندرية لاستخدامه أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضبط مدير مطعم شهير بالإسكندرية لاستخدامه أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أرشيفية

تمكنت إدارة شرطة والتجارة الخارجية بضبط المتهم “أمجد عثمان سليمان – 32 سنة” – المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا فى مجال الاتجار فى السلع الغذائية، حيث يقوم بحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد استخدامها في عملية تجهيز المأكولات بالمطعم.

تم استهداف المطعم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية “إدارة مراقبة الأغذية” وضبط عدد “157″ كجم من السلع الغذائية، “مصنعات لحوم – دواجن – مكسرات” بدون ثمة بيانات تجارية، وبها تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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